OLVG vraagt bezoekers weer een mondkapje te dragen

Het OLVG vraagt bezoekers om weer een mondkapje te dragen als ze in een openbare ruimte zitten of lopen. Medewerkers hebben voortaan ook sowieso weer een mond-neusmasker op. Het ziekenhuis voelt zich hiertoe genoodzaakt, omdat het aantal coronabesmettingen flink aan het stijgen is in de stad.

Het dragen van een mondkapje voor bezoekers en patiënten in het ziekenhuis is vrijwillig. Alleen in situaties waar 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is, geldt een mondkapjesplicht. Het OLVG had de mondkapjesplicht op 24 juni juist afgeschaft toen het aantal coronagevallen daalde, maar sinds ruim een week loopt het aantal positieve tests snel op.

Het aantal Amsterdammers dat positief is getest op het coronavirus ten aanzien van twee weken daarvoor is flink gestegen. De afgelopen week was de stijging ruim 145 procent, dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de GGD.