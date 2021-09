Daders moord op Djordy Latumahina nu ook veroordeeld voor plannen liquidatie in Berlijn

Twee mannen die al hun celstraf uitzitten voor de moord op Djordy Latumahina in 2016 zijn nu ook veroordeeld voor het plannen van een moordaanslag in Berlijn. Daarnaast legde de rechter bij nog drie andere mannen een celstraf op.

De vijf mannen beraamden in 2015 een moordaanslag op topcrimineel Naoufal - 'Noffel' - F. in Berlijn. Dat plan is echter nooit uitgevoerd. De politie kwam de mannen op het spoor dankzij het kraken van versleutelde berichten.

Maximale straf

Twee van hen werden in 2018 al veroordeeld voor hun rol in de vergismoord op Djordy Latumahina. De DJ werd in 2016 doodgeschoten in een parkeergarage. De moord bleek een vergissing, want de daders hadden het eigenlijk gemunt op iemand anders. Djurgen W. kreeg de maximale celstraf van dertig jaar. Omdat daar geen jaren aan kunnen worden toegevoegd, blijft die straf nu staan. Cedric R., die de opdracht zou hebben gegeven voor de vergismoord, werd destijds veroordeeld tot een straf van 26 jaar. Hij heeft er nu vier jaar bij gekregen, zodat ook hij de maximale dertig jaar moet zitten.

Een 35-jarige andere verdachte, die in Berlijn als 'spotter' fungeerde, is net als een 38-jarige medeverdachte veroordeeld tot zeven jaar cel. Laatstgenoemde was de beoogde schutter. De 50-jarige man die vanuit Nederland vuurwapens en een 'safehouse' regelde moet vijf jaar de cel in.

Nieuwe verdachte

In juni werd voor de moord op Djordy nog en andere verdachte aangehouden: de 40-jarige Nourredine H. Hij werd eind mei opgepakt in Spanje en is overgeplaatst naar een Nederlandse cel. Hij zou als tussenpersoon hebben gefungeerd. Zijn compagnon Salim B. is nog voortvluchtig.