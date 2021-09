Ruiten ingegooid in Bos en Lommer vanwege regenboogvlaggen: "Ongekend"

De vlaggen waren opgehangen om steun te betuigen aan de bewoners van de studentenflat aan de Krelis Louwenstraat. Daar werd, vermoedelijk ook vanwege regenboogvlaggen, in augustus brand gesticht.

"Aan een kant van de straat hingen denk ik een stuk of vijf, zes regenboogvlaggen", vertelt een buurtbewoner. "Toen is eerst bij een woning de steen door de ruit gegooid. Of tegen de ruit. En, ik geloof een of twee dagen later, was de volgende aan de beurt." Ook is een van de woningen met eieren bekogeld.