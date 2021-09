Stad NL V Lage noodbrug zorgt voor schade en problemen: "Dit is prutswerk"

Een groot aantal schippers van rondvaartboten moet een andere route varen door een lage tijdelijke noodbrug op de hoek van de Rozengracht en de Lijnbaansgracht. Een schipper probeerde het toch, maar de boot van zijn bedrijf raakte daardoor beschadigd.

De brug was zeker tien centimeter te laag voor schipper Arjen Hofstra. "Ik heb mijn gasten gevraagd om naar voren te gaan, waardoor het schip een stukje naar beneden kwam." Zo kon hij heel langzaam onder de brug vandaan achteruit varen, maar dus niet zonder schade. "Uiteindelijk hebben we een deuk opgelopen aan de bakboordkant van de boeg en we hebben wat zeilschade."

Quote "Er wordt nu zo veel aan de grachten gewerkt, dat echt hele stukken geblokkeerd worden" frans heijn, Verenigde Rederijen Amsterdam

Volgens Frans Heijn van de Verenigde Rederijen Amsterdam is dit een probleem dat veel voorkomt. "Er wordt nu zo veel aan de grachten gewerkt, dat echt hele stukken, hele wijken, geblokkeerd worden. De westelijke grachtenkant is nu op meerdere plaatsen geblokkeerd." Dit is vooral problematisch voor de kleine rondvaartboten. "Als dit zo blijft zoals het nu is, is dit een hele mooie rondvaart die gewoon verdwijnt", zegt Hofstra.

Hofstra let naar eigen zeggen goed op. "Altijd, ten allen tijde, dat doe ik dus ook. Als daar borden hadden gehangen met de hoogte van de brug die ze aan het bouwen zijn en de breedte van de doorvaart, dan had ik daar zeker rekening mee gehouden. Maar nu waren er geen waarschuwingsborden." Volgens de gemeente is de brughoogte van 1,40 meter in overeenstemming met de voorschriften van het nautisch beheer, van een bouwfout zou geen sprake zijn. Wel zegt de gemeente het probleem serieus te nemen. Er wordt gekeken of er waarschuwingsborden geplaatst kunnen worden.