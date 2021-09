Erfgoedvereniging: geef panden Van Eeghenstraat monumentenstatus

De eigenaar wil na de sloopwerkzaamheden zes luxe appartementen en een ondergrondse parkeergarage bouwen. "Heemschut betreurt dat de Vondelparkbuurt nog steeds niet tot beschermd stadsgezicht is verklaard, waardoor vergunningvrij slopen nog steeds tot de mogelijkheden behoort, zoals nu het geval. De maatschappelijke onrust in de buurt is groot vanwege de plannen", laat de erfgoedvereniging weten.

Bij elkaar

De buurt is rond 15.00 uur vanmiddag bij elkaar gekomen bij de huizen om verdere acties te bespreken. Ook zij willen, door een mail te sturen naar wethouder Touria Meliani (Monumenten en Erfgoed), aandringen op spoedplaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst. Verder hebben ze posters opgehangen met de tekst "Stop de sloop in de Van Eeghenstraat". Eerder stuurden ze al een brandbrief naar de gemeente.

De VVD, SP en het CDA vroegen drie weken geleden om opheldering van de gemeente over de sloop- en nieuwbouwplannen. Wethouder Marieke van Doornicnk (Ruimtelijke Ontwikkeling) liet vrijdag in antwoord op die vragen weten dat de sloop gewoon kan doorgaan, omdat er in augustus een sloopmelding is gedaan. "Aangezien er daarnaast vanuit wet- en regelgeving geen belemmeringen zijn die sloop tegenhouden, staat het de eigenaar vrij het pand te slopen."

Niet volledig

Voor de nieuwbouw is een omgevingsvergunning nodig. Of die wordt verleend is nog niet duidelijk. Van Doorninck stelt dat de aanvraag "niet volledig" was en er daarom nog geen besluit is genomen door de gemeente. Wel heeft de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit al een "akkoord onder voorwaarden" gegeven. Of de wethouder de nieuwbouw passend vindt, wil ze nog niet zeggen. "Zolang de aanvraagstukken niet volledig zijn, heeft er nog geen inhoudelijke beoordeling plaats gevonden van de aanvraag. "

Er hebben binnen al wat kleine sloopwerkzaamheden plaatsgevonden, maar volgens Heemschut zal de daadwerkelijke sloop morgen beginnen.