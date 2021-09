Toeristen verbaasd door coronapas: "We zullen buiten moeten blijven"

De dit weekend ingevoerde coronapas is voor sommige toeristen best verwarrend. Een aantal van hen is niet gevaccineerd of kan dat niet aantonen, en moet dus elke 24 uur testen om de horeca in te kunnen.

Dat testen is voor hen wel gratis. "Mijn 24 uur is net een halfuur geleden verlopen. Dus ik moet me weer laten testen", vertelt een toerist die in de binnenstad op een terras zit. "Daarom blijven we hier zo lang als we kunnen."

De coronapas hoeft niet op het terras zelf getoond te worden, maar binnen is dat een ander verhaal. "Iemand vertelde me dat ik niet naar het toilet mag als ik geen coronapas kan laten zien. Ik had hem niet bij me, maar ik ben wel twee keer gevaccineerd", zegt een andere toerist. "Ik was dus verrast dat ik het toilet niet kon gebruiken."