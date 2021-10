Bijlmerramp vandaag 29 jaar geleden: bekijk onze documentaire

Het is vandaag 29 jaar geleden dat de grootste vliegramp op Nederlandse bodem ooit zich voltrok. In Zuidoost stortte een vliegtuig van de Israëlische vliegtuigmaatschappij El Al neer op de flats Groeneveen en Klein-Kruitberg.

De Bijlmerramp, zo luidt de bijnaam van het vliegtuigongeluk op 4 oktober 1992, dat aan 43 mensen het leven kostte. Een Boeing 747-200 maakte een tussenlanding op Schiphol toen het onderweg was van New York naar Tel Aviv.

Ook hij weet nog hoe het geluid toen klonk. "Ineens was het weg. En daarna: Bam, bam!.. Ik zag een paddenstoel zich vormen". Hij wist meteen dat het mis was.

In de documentaire is te zien dat de ramp een kwart eeuw na dato nog altijd een grote indruk achterliet. "Studio Sport zou beginnen. Mijn broer belde even over zeven. Ik zat dus hier, en ik hoorde een geluid... alsof er een brommer zonder uitlaat reed. Ik zei: "ik weet niet welke idioot op een brommer zonder uitlaat hier passeert"', vertelt ex-militair John Banel. Hij was als één van de eersten ter plaatse.

Voor Maria Herts is 4 oktober een moment in het jaar waarop gedachten gaan naar haar nichtje, Morena Vrutaal. Zij overleefde de ramp niet.

Morena verruilt in 1986 Aruba voor Nederland. Ze is dan 12 jaar. In de flat Echtenstein komt ze wonen bij haar tante. Op de avond van de ramp - het is dan zondag - springt ze nog even snel op de scooter om melk te halen voor haar zoontje. Haar vriend Corson gaat mee. Ook hij overleeft de ramp niet, terwijl hun zoontje thuiszit bij tante Maria.

Voor Maria blijft het moeilijk om hun dood te verwerken. "Het zit me nog steeds dwars dat ik niet weet waar ze precies is doodgegaan. Was het binnen, of wat het buiten?"

De vuurzee die de Boeing veroorzaakte maakte het onmogelijk om te helpen. "Je wilde wel, maar je kon niet helpen."