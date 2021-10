Vuurwerkverbod tijdens jaarwisseling, wel professionele shows in alle stadsdelen

Het is gedaan met het afsteken van vuurwerk door consumenten tijdens de jaarwisseling. Vanaf dit jaar is het afsteken van consumentenvuurwerk niet meer toegestaan in de stad. Als alternatief biedt de gemeente professionele vuurwerkshows in alle stadsdelen aan en komt er een centrale viering op het Museumplein.

Dat schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan de gemeenteraad.

Volgens de gemeente heeft een meerderheid van de Amsterdammers genoeg van het consumentenvuurwerk en de incidenten die ermee gepaard gaan. Om die reden stemde de raad eerder dit jaar al in met een verbod. Nu is de Algemene Plaatselijke Verordening er ook op aangepast. Saillant detail is echter dat de verkoop van consumentenvuurwerk nog is toegestaan, maar het dus niet binnen de stadsgrenzen mag worden afgestoken.

Vuurwerkshows

Als alternatief wordt in elk stadsdeel een professionele vuurwerkshow gehouden. Daarnaast komt er een grote viering op het Museumplein. Daar vinden naast een vuurwerkshow ook licht-en lasershows plaats. Festivalorganisatoren en vertegenwoordigers van het Amsterdamse uitgaansleven zorgen voor een muzikaal programma met optredens. Het feest begint om 22.00 uur.

Het plan is nog niet in beton gegoten. "Voor de vuurwerkshows en de initiatieven van bewoners en ondernemers hangt nog altijd veel af van de dan geldende coronamaatregelen", staat in de brief. "Samen met de handhavende diensten wordt gekeken naar een goede balans tussen voldoende aanbod en beheersbaarheid." De gemeente wil zich verder blijven inzetten voor een landelijk vuurwerkverbod.

Het afsteken van consumentenvuurwerk was tijdens de afgelopen jaarwisseling al in heel Nederland verboden, maar dat had te maken met coronamaatregelen tijdens de lockdown. Toen gold een boete van 100 euro per afgestoken vuurpijl.