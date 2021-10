Bezoekersdag op de Zuidasdok: "Veel groter dan ik had verwacht"

De bezoekers reageerden vandaag enthousiast. "Indrukwekkend, veel groter dan ik had verwacht", aldus één van hen. Andere bezoekers zien nog niet echt voor zich hoe het eruit gaat zien. "Ik vind het leuk om hier te kijken, maar het is nog moeilijk om voor te stellen hoe het gaat worden." Niet zo gek, want momenteel is de Zuidasdok nog een grote bouwput, maar daar komt binnen twee jaar verandering in als de stationshal af is. Ook een uitbreiding van de perrons, een ondergrondse autotunnel op de A10 en en nieuwe tram en busstations horen bij het bouwproject.

Lastig bouwen

Al die verbouwingen op een klein stukje Zuidas, het is een flinke uitdaging. Michiel Jonker, woordvoerder van de Zuidasdok, vertelt op het terrein dat het soms lastig bouwen is. "Hier staan we op de plek waar je precies kan zien hoe lastig het is om te bouwen op die postzegel. Hier achter ligt de A10. Hier ligt het spoor van de treinen en hieronder komt straks de nieuwe reizigershal met daar bovenop de sporen."

De organisatie van het megabouwproject kreeg de afgelopen jaren te maken met flinke tegenslagen. Het project bleek honderden miljoenen euro's extra te gaan kosten en liep forse vertragingen op. Naar verwachting is nieuwe de stationshal af in 2025. Het complete project is waarschijnlijk pas in 2036 klaar.