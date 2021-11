Meerderheid AT5-panel vindt deelvervoer een goed idee, maar zelf overstappen blijft obstakel

De gemeente wil dat deelvervoer, zoals deelauto’s, fietsen en scooters, dé toekomst wordt van de stad. Als meer mensen voertuigen delen, neemt het eigen bezit af en kan de drukte in de stad verminderd worden, zo is het idee. Een enquête van het AT5-panel onder Amsterdammers laat zien dat hoewel een meerderheid deelvervoer een goed idee vindt, er nog te veel obstakels zijn om zelf de overstap te maken.

Van de ruim 1600 Amsterdammers die meededen aan het onderzoek, zegt driekwart nooit gebruik te maken van deelvervoer. Van die groep laat 55 procent weten hier ook geen gebruik van te willen maken in de toekomst. Zij blijven liever trouw aan het vervoermiddel wat ze zelf al in bezit hebben. “Mijn auto is een extensie van mijn huiskamer, een persoonlijke omgeving die van mij is. Ik wil mijn huiskamer niet met andere mensen buiten mijn gezin delen en mijn auto evenmin”, verklaart een van de panelleden. “Dan weet ik zeker dat er niet in gerookt is of huisdieren mee vervoerd”, zegt een ander.

Toch zegt een meerderheid van het AT5-panel dat ze deelvervoer wel een goed idee vinden. De 24-jarige Danée uit West is één van hen. Ze zou graag van deelvervoer gebruikmaken, maar voor haar werk als hand-ergotherapeut moet ze tot wel zes keer per werk de auto pakken. "Ik zou het met een deelauto kunnen doen, maar dat is te duur", aldus Danée. "Ook een trajectkaart Utrecht-Amsterdam kost al evenveel als de vaste lasten van mijn auto." Hoewel ze deelvervoer in theorie wel een goed idee vindt, is het op dit moment nog te duur en onbetrouwbaar.