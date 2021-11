Ombudsman bezoekt met Halsema woonboten Diemerzeedijk: "Bewoners zijn onder druk gezet"

"Het was een emotioneel gesprek", zegt Halsema als ze na bijna een uur weer buiten staat. "Dit zijn mensen die hier al heel erg lang wonen en die bang zijn dat ze hun huis verliezen. Dat is in alle gevallen altijd heel erg emotioneel, want je huis, is your castle." Het stadsdeel wil de woonboten al jaren weg hebben zodat de oevers aangepakt kunnen worden. Dieren als ringslagen, waterspitsmuizen en meervleermuizen zouden zich dan beter kunnen ontwikkelen. "Zij moeten weg omdat ze in de ecologische hoofdstructuur liggen", zei stadsdeelbestuurder Ivar Manuel in september.