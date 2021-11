'Nog geen bewijs voor gericht schieten op politie na overval waardetransport'

Er is vooralsnog geen bewijs gevonden voor de vele verklaringen van agenten dat er na de overval op het waardetransport in Noord gericht is geschoten op de politie. Dat meldt NU.nl na het inzien van een forensisch rapport.

Aan het dossier is nu het rapport van het team forensische opsporing van de politie toegevoegd. In het rapport staat dat onderzoek naar kogelinslagen in vier woningen in Broek in Waterland heeft uitgewezen dat het om politiemunitie gaat. Ook een kogelinslag in de voorruit van een auto en twee in een paardentrailer zijn afkomstig van politiewapens.

Ook is er onderzoek verricht aan verschillende politieauto's die betrokken waren bij de actie, maar er zijn geen kogelinslagen aangetroffen die toe te rekenen zijn aan de overvallers van het waardetransport. Een wel gevonden kogelinslag bleek al een jaar oud.

Achtervolging

De overval vond afgelopen 19 mei plaats bij edelmetaalbedrijf Schone B.V. aan de Meeuwenlaan. De overvallers dreigden toen met automatische wapens en schoten buiten het filiaal in de lucht. Vervolgens vluchten de overvallers richting Broek in Waterland, waar de achtervolging uiteindelijk eindigde in een weiland.

Bij de achtervolging werden zes verdachten aangehouden, een 47-jarige Fransman werd bij de actie doodgeschoten door de politie. Morgen staan de verdachten voor de rechtbank tijdens de tweede voorbereidende zitting.