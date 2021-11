Brug Ouderkerk toe aan vernieuwing: "Als de brug open staat is 'ie helemaal stijf verroest aan de onderkant"

De verslaggevers van het AT5-programma Het Verkeer hebben de drukke stad ingewisseld voor het kalme Ouderkerk aan de Amstel. Maar, ook hier is het niet stil, want het normaal rustige dorp wordt nu opgeschrikt door luid lawaai afkomstig uit grote machines. Weliswaar voor een goed doel, want de brug wordt vervangen. En dat was nodig: "Als de brug open staat is 'ie helemaal stijf verroest aan de onderkant."

"Wij zijn momenteel bezig met het bouwen van twee nieuwe bruggen over de Amstel in Ouderkerk aan de Amstel", vertelt projectmanager Jeroen Boelsma. "Momenteel is brug Noord in aanbouw, dat is de eerste van de twee nieuwe bruggen die wij bouwen. Wij zijn deze brug aan het bouwen omdat de oude brug aan het einde van zijn levensduur is."

Een nieuwsgierige buurtbewoner vraagt zich af waarom er nu twee bruggen komen en niet gewoon een hele grote? "Wij maken twee bruggen, omdat wij de verkeersstromen uit elkaar willen halen", vertelt projectleider Boelsma. "Er komen vrije banen om af te slaan om de doorstroming te verbeteren. De brug zou anders zodanig groot worden dat wij ervoor hebben gekozen om twee aparte bruggen te maken."