Amsterdam gaat rigoreus vergroenen

De stad groeit en er wordt veel gebouwd. Voldoende en gevarieerde groengebieden zijn van groot belang voor de leefbaarheid in de stad. Amsterdam gaat daarom rigoureus vergroenen. De grotere groengebieden in de stad worden beschermd en versterkt. Dit zijn plekken waar natuur en 'groene recreatie' voorop staan. Om welke gebieden het gaat en wat dat precies betekent staat in de Hoofdgroenstructuur. Voor Amsterdam Informeert trekken twee AT5-verslaggevers in alle vroegte naar een natuurgebied. Daar ontmoeten zij stadsecoloog Martin Melchers.

Tussen de hoge pluimen door is in de verte de stad te zien. Aan het water ligt een strook villa's. Martin Melchers komt zwaaiend aanrijden op de fiets. We zijn in het Diemerpark. Voordat we met Melchers het groen induiken vertelt hij wat Amsterdam bijzonder maakt op het gebied van groen. ''We hebben natuurlijk hele oude mooie parken, postzegelparkjes worden aangelegd, geveltuintjes worden aangelegd, er staan overal straat- en laanbomen, daar is Amsterdam echt super in. Dat is niet zozeer spannende wilde natuur, maar het is wel heerlijk om naar groen te kijken, dat stelt mensen gerust.''

En iets verder buiten het centrum is nog veel meer groen te vinden, aldus Melchers. ''Je kunt overal uitfietsen in Amsterdam, in 10 minuten sta je in één van de groene scheggen en die hebben allemaal hun eigen kwaliteiten. Nou, dit is de soortrijkste scheg die er is: de Diemerscheg.''