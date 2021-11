Stad NL V Vraagtekens bij uitbreiding proef preventief fouilleren in Amsterdam: "Ze kopen zo weer nieuwe wapens"

Afgelopen september werd door de gemeente en politie een experiment uitgevoerd met preventief fouilleren. Naar aanleiding van de resultaten, kondigde burgemeester Halsema gisteren in samenspraak met justitie en politie aan deze actie in het komende jaar uit te breiden. Criminoloog Marijke Drogt heeft hier veel vragen over: "Kopen jongeren niet gewoon opnieuw een wapen als het is afgepakt?"

Verdeeld over de hele stad zijn er 2368 controles uitgevoerd. In totaal hadden zo'n honderd personen bij die controles een wapen bij zich. D66 uitte al eerder wantrouwen over deze proef, en ook met deze uitkomst houden ze voet bij stuk. Zo zegt fractievoorzitter Reinier van Danzig: "De politie heeft zo veel om zich zorgen om te maken. We kunnen ze beter inzetten om bijvoorbeeld coronamaatregelen te handhaven, dit is namelijk zonde van de mankracht en de cijfers zijn echt te laag." Fractievoorzitter Annabel Nanninga van JA21 vindt juist dat de uitkomsten van de proef laten zien dat dit doorgezet moet worden. "Vier op de honderd mensen hebben dus een wapen bij zich. Dat vind ik echt niet weinig."

Quote "Jongeren informeren elkaar heel snel wanneer er politie op straat loopt en blijven dan binnen" marijke drogt - criminoloog

Aanpakken bij de kern Criminoloog Marijke Drogt beweert dat het experiment niet veel jongeren heeft bereikt. Jongeren komen daarnaast snel ook weer aan een ander wapen als het wordt afgepakt. Drogt denkt ook dat jongeren de politie te slim af kunnen zijn bij deze variant van wapenbestrijding. "Ze lijken te vergeten dat jongeren met elkaar communiceren. Online informeren jongeren heel snel met elkaar wanneer er politie op straat loopt, dan blijven ze gewoon binnen." In tegenstelling tot Drogt vindt Nanninga dat de kern van het probleem wordt aangepakt door deze methode. "Als gewapende jongeren niet de straat op gaan omdat er politie staat dan lijkt het me een geslaagde proef. En het gaat bij deze acties niet om de Taghi's van deze wereld, maar je pakt ze al op een punt dat ze nog laag in de misdaadpiramide zitten." Volgens Danzig moet je inderdaad de pijlen richten op die groep. Dat kan volgens hem alleen ook op andere manieren.