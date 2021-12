Van Doorninck vernam terugtrekken Ahold uit plan Lutkemeerpolder uit media

Ahold had een reserveringsovereenkomst voor een klein deel van de polder. Zondag bevestigde een woordvoerder van het bedrijf dat er een paar weken geleden al gekozen is om die overeenkomst op te zeggen. Van Doornick had een paar dagen eerder tijdens een andere gemeentelijke vergadering nog gezegd dat de gesprekken liepen.

Slecht geïnformeerd

"Waarom heeft de wethouder dit toen gezegd?", vroeg Partij voor de Dieren-raadslid Jennifer Bloemberg-Issa. "Was de wethouder zo slecht geïnformeerd en niet op de hoogte? Wanneer precies kwam de wethouder achter de opzegging? Of was ze wel op de hoogte en heeft ze de raad verkeerd geïnformeerd?"

Van Doorninck antwoordde dat ze op 11 oktober wel had gehoord dat de gesprekken met Ahold "niet zo lekker liepen". Toch leek het distributiecentrum daarmee nog niet van de baan. Ahold had een ontwikkelaar ingeschakeld en zou de plek misschien later dan huren van de ontwikkelaar. Maar op 28 november las ze in de media de "onaangename verrassing" dat Ahold toch helemaal stopte. "Ik was er tot zondag van overtuigd dat de interesse er nog was."