Partij voor de Dieren stelt vragen over rol oud-stadsdeelvoorzitter Baâdoud in dossier Meervaart

De Partij voor de Dieren heeft het stadsbestuur om opheldering gevraagd over de rol van oud-stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud in het dossier rond theater De Meervaart. Nadat Baâdoud bij stadsdeel Nieuw-West vertrokken was, ging hij aan de slag bij MRP Development. Dat bedrijf hield zich bezig met de herontwikkeling van de westzijde van de Meervaart.

Dat Baâdoud na zijn vertrek voor MRP Development werkte was al een aantal maanden bekend. De Partij voor de Dieren heeft er vandaag vragen over gesteld omdat er deze week voor landelijke bestuurders strengere regels zijn ingesteld om belangenverstrengeling en lobbyactiviteiten te voorkomen.

Wenselijk

Raadslid Jennifer Bloemberg-Issa vraagt onder meer of het stadsbestuur het wenselijk vindt "dat een stadsdeelbestuurder, politiek ambtsdrager of ambtenaar met relevante dossierkennis na zijn politieke of ambtelijke loopbaan in Amsterdam gaat werken bij projecten waar deze persoon voorheen politiek verantwoordelijk of werkzaam voor was vanuit de gemeente".

Achmed Baâdoud zegt geschrokken te zijn van de vragen die zijn gesteld. "Allereerst ben ik niet actief betrokken geweest bij theater De Meervaart, dit proces heeft plaatsgevonden na mijn vertrek", zegt Baâdoud. Ook heeft hij het gevoel dat er selectief vragen worden gesteld door de Partij voor de Dieren. "Er zijn andere gevallen waarin wethouders en stadsbestuurders een functie bekleedden die te maken had met hun gemeentelijke functie. Waarom zijn er toen geen vragen gesteld?"

Afkoelperiode

Bloemberg-Issa wil ook weten of er meer politici en bestuurders zijn die een overstap maakten naar 'belanghebbende organisaties'. "Zo ja, hoeveel gevallen zijn dit en wat doet het college met deze informatie? Zo nee, waarom wordt dit niet gemonitord?"

Voor ministers en staatssecretarissen komt er een 'afkoelperiode' van twee jaar, waarin een onafhankelijke commissie kijkt of er kans is op belangenverstrengeling. Bloemberg-Issa vraagt of die regels er ook zijn voor contacten met ambtenaren of politieke ambtsdragers na een politieke of ambtelijke loopbaan.