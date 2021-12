Gemeente zet 'pestende huisbaas' van Cor en Riet buitenspel: "Wij nemen het over"

Een opvallende ontwikkeling in de al twee jaar durende strijd tussen Cor en Riet en de nieuwe eigenaar van hun woning aan de Noorderakerweg. Volgens het echtpaar doet hun huurbaas er alles aan om hen uit de woning te krijgen, het pand is daarnaast door een brand al een halfjaar onbewoonbaar. Omdat herstel achterwege blijft, grijpt de gemeente nu in.