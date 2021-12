Verdriedubbeling aantal senioren, maar jongeren maken zich niet druk: "Hoop straks gewoon op plekje in bejaardenhuis"

Jongeren in Amsterdam maken zich weinig zorgen over hun oude dag, maar zouden dat misschien wel moeten doen. Tot 2050 wacht de stad namelijk een verdriedubbeling van het aantal senioren. Met die toename wordt het een behoorlijke opgave om ouderen in de toekomst te huisvesten. Ook de daarbij horende toenemende zorgvraag wordt straks een enorme uitdaging.

De komende dertig jaar groeit het aantal 80-plussers in Amsterdam naar verwachting tot ongeveer 92.000, dat laat onderzoek van het Ben Sajet Centrum zien. Er komen dus steeds meer ouderen bij, die ook nog eens een hogere leeftijd bereiken. Dat komt neer op een dubbele vergrijzing. Doordat mensen ouder worden, maken ze ook relatief vaak het overlijden van een partner mee. Daardoor komen ze alleen te wonen en bestaat de kans dat ze afhankelijker worden van zorgondersteuning van buitenaf. De vraag is wie ze dat gaat geven. Amsterdamse jongeren maken zich er in ieder geval nog niet zo druk om: ''Ik heb geen idee wie er voor mij gaat zorgen als ik oud ben. Misschien mijn kinderen ofzo?'' Een ander voegt toe: ''Ik verwacht niet van mijn kinderen dat ze later voor mij gaan zorgen. Ik hoop dat er ook gewoon een plekje voor mij is in een bejaardenhuis.''

Het aantal 80-plussers in Amsterdam neemt de komende jaren fors toe

Quote ''Ik ben fan van een soort studentenhuis voor ouderen, waar ze lekker samen aan een grote tafel koffie kunnen drinken'' voorbijganger

De vergrijzing heeft ook grote impact op de zorg. Nu verleent ongeveer één op de zeven werkende mensen zorg. Om te voldoen aan de stijgende zorgvraag zijn straks één op de drie zorgverleners nodig. Dat zet de jongeren wel aan het denken: ''Ik vind dat wel heftig. Ik denk niet dat er zoveel mensen zijn die in de zorg willen werken.'' ''Je zou kunnen zeggen dat het robots zijn die het moeten gaan doen'', zegt een ander, ''Maar dat lijkt me ook weer zo ongezellig.''