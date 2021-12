OMT-lid De Jong: in Amsterdam al bijna 25% van de positieve tests omikronvariant

OMT-lid en viroloog Menno de Jong van het Amsterdam UMC ziet bij de positieve coronatesten in Amsterdam al 25 procent de omikronvariant. De Jong maakt zich zorgen over de hogere besmettelijkheid en het feit dat het vaccin er niet voldoende tegen werkt. Dat zei hij vandaag bij EenVandaag.

"In Amsterdam, sinds de opkomst van omikronvariant, zijn we een paar honderd positieve monsters per dag gaan bekijken", vertelt De Jong. "We vonden vorige week maandag al dat 2,5 procent van de positieve testen omikron is. Afgelopen maandag was dat gestegen naar bijna 12 procent en gisteren was dat bijna 25 procent."

Volgens De Jong is dat ook het toekomstbeeld voor de rest van Nederland. "Amsterdam is een voorbode van wat er in de rest van Nederland gaat gebeuren." Ook moet er rekening worden gehouden dat de testdatum vijf tot zeven dagen na de besmetting ligt. Omikron zou in alle waarschijnlijkheid al dominant zijn in de stad, zo denkt data analyst Marino van Zelst.