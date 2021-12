Aantal Amsterdammers met langdurige coronaklachten neemt toe: "Het is fucking kut"

Steeds meer Amsterdammers hebben last van langdurige klachten na een coronabesmetting. Inmiddels zijn honderd tot tweehonderd patiënten bekend bij de long covid-afdeling van het Amsterdam UMC en landelijk gaat het om ongeveer tienduizend mensen. Het ziekenhuis denkt dat dat het topje van de ijsberg is en start volgende maand een nieuw onderzoek.

"Het is fucking kut", vertelt Stephanie Gude uit West. Ze is nog maar een schim van wie ze was nadat ze in september 2020 besmet raakte met het coronavirus. Al vijftien maanden kampt ze met klachten, waaronder kortademigheid, vermoeidheid, spierpijn en geheugenproblemen. "Als je mij iets vertelt, een verhaal bijvoorbeeld, dan ben ik soms helemaal de draad kwijt."

"Een klein deel van de mensen houdt deze restklachten", vertelt arts-onderzoeker Brent Appelman van de long covid-afdeling van het Amsterdam UMC. "We zien dat het wel beter gaat, maar dat duurt een hele lange tijd. Ik heb mensen vanuit het begin van de coronapandemie die nog steeds herstellende zijn. En dat herstel gaat echt met ups en downs. Als ze een lange inspannende dag hebben gehad, zijn ze weer een paar dagen uitgeschakeld waarna het weer een stukje beter gaat."

Extreme vermoeidheid

Gude ging nadat ze de corona-infectie thuis uitziekte weer aan het werk, maar dat bleek niet te gaan. Ze kreeg last van koortsaanvallen en extreme vermoeidheid. Na talloze onderzoeken bij diverse specialisten, moet ze nu op last van haar bedrijfsarts maandenlang rust nemen. Een behandelmethode voor long covid is er nog niet, omdat de wetenschap nog niet weet wat de klachten veroorzaakt.

Het Amsterdam UMC schat dat een tot twee procent van alle mensen met een coronabesmetting met klachten kampt die langer dan drie maanden aanhouden. Bij de polikliniek melden zich wekelijks nieuwe patiënten met klachten. Stichting C-Support, dat de nazorg voor long covid-patiënten regelt, ziet dat het toenemend aantal mensen met langdurige klachten in de pas loopt met de besmettingsgolven.

Nieuw onderzoek

Volgens de stichting is driekwart van de long covid-patiënten vrouw in de leeftijd van twintig tot zestig jaar. "Het gaat doorgaans om gezonde en actieve mensen zonder onderliggend lijden die na een coronabesmetting langdurig met deze klachten kampen", aldus een woordvoerder. Hij tekent aan dat bij hen alleen de mensen bekend zijn die de weg naar de zorg weten te vinden.

Het Amsterdam UMC start in januari een nieuw onderzoek, waarbij vermoeidheid na inspanning wordt geanalyseerd met een fietstest. Of een coronavaccin helpt bij het voorkomen van long covid wordt nog onderzocht.