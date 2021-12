Jubileumeditie Amsterdam Light Festival: ''Supertrots dat ik op deze manier met mijn stad kan werken''

“Een eer. Ik kan het niet anders zeggen”, zegt Peter over het feit dat zijn kunstwerk na de editie van 2018 weer geselecteerd is voor het Amsterdam Light Festival. Peter maakt plaatsgebonden kunst en vernoemt zijn werken dan ook altijd naar de plek. De vorm en constructie van de Mr. J.J. van der Veldebrug is leidend: “De lijnen naar het water en naar de hemel, die heb ik hier verlengd en benadrukt met licht.”

Daarna vervolgen we onze weg naar de Amstel, waar de Nacht Tekening van Krijn de vorm van de Magere Brug juist totaal vervormt: "Er is met licht heel veel mogelijk. Ik dacht, wat is er zo bijzonder hier in Amsterdam? Dat de lijnen van de bruggen met lampjes worden geaccentueerd, of in feite getekend. Het leuke is om zo'n bestaande situatie op een hele andere manier te laten zien of eigenlijk tijdelijk te ruïneren, zou je kunnen zeggen.'' Dat heeft Krijn dan ook gedaan. Door sommige bestaande lampjes af te dekken en andere weer toe te voegen ziet men de Magere Brug heel anders dan hoe je hem misschien bij nacht gewend bent.

Doordat de coronamaatregelen afgelopen zaterdag weer aangescherpt zijn is het niet meer mogelijk om een boottocht of georganiseerde wandeltocht langs de kunstwerken van het Amsterdam Light Festival te maken. Wel kun je nog op eigen initiatief de werken lopend of fietsend bewonderen. De lichten blijven nog aan tot 23 januari.