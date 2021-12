Definitief: Ajax haalt Brian Brobbey op huurbasis terug

Brobbey wilde zijn contract bij Ajax niet verlengen, waardoor hij deze zomer gratis de deur uitliep. In Duitsland tekende de geboren Amsterdammer een vierjarig contract. Na teleurstellende maanden keert de negentienjarige aanvaller nu terug op het oude nest. Ajax wilde graag een optie tot koop afdwingen, maar daar is de Duitse club niet akkoord mee gegaan.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars: "Brian kent de club en weet wat hier van hem gevraagd wordt. Voor ons was het van belang dat er een extra aanvaller kwam die direct inzetbaar zou zijn en dat is hij. We spelen nog op drie fronten en we zullen elke speler hard nodig hebben."

Bij Ajax mocht de spits veel meer spelen, zoals hij eerder zelf al aangaf. De jonge spits speelde 19 duels mee met het eerste en wist daarin zes keer te scoren en twee assists te geven. Ajax huurt Brobbey voor een half seizoen tot en met 30 juni 2022.