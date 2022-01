Relatief rustige nacht in ziekenhuizen door klein aantal vuurwerkslachtoffers

Het was er -uiteraard- drukker dan tijdens 'normale' nachten, maar bij de Amsterdamse ziekenhuizen hebben ze veel drukkere jaarwisselingen meegemaakt dan die van dit jaar. In de vestigingen van zowel het Amsterdam UMC en het OLVG werd een handvol vuurwerkslachtoffers behandeld.

In de jaren zonder vuurwerkverbod werden er bij het VUmc en het AMC steeds enkele tientallen vuurwerkslachtoffers behandeld. Afgelopen nacht waren dit er slechts zes.

Bij de vestigingen van het OLVG waren dit er in totaal acht. Volgens een woordvoerder was de situatie daarmee vergelijkbaar met die van een jaar geleden, toen ook een vuurwerkverbod gold. Bij normale jaarwisselingen werden er soms wel meer dan honder vuurwerkslachtoffers naar binnen gebrachtg.

In totaal werden er 42 mensen behandeld op de spoedeisende hulp, het merendeel vanwege overmatig drank-en drugsgebruik. "Het was drukker dan bij andere nachten, maar voor een jaarwisseling rustig. Dat is trouwens in lijn met wat we horen uit andere ziekenhuizen."