Kinderen onder 12 jaar uitgenodigd voor coronaprik

Ouders van niet-kwetsbare kinderen krijgen vanaf 18 januari een brief waarin staat dat ze telefonisch een afspraak kunnen maken, melden verschillende media op basis van het RIVM.

In totaal komen bijna 1,3 miljoen kinderen in aanmerking voor de coronaprikken. Kinderen uit een gezin worden, indien mogelijk en gewenst, samen gevaccineerd. Eerder werden al kinderen met een verhoogd medisch risico uitgenodigd.

Het kabinet besloot in december dat kinderen van vijf tot elf jaar een coronavaccinatie kunnen krijgen. Kinderen krijgen een aangepaste, lagere dosering van het Pfizer-vaccin. Het is bij kinderen onder de twaalf aan de ouders of ze hun kind willen laten vaccineren.