Mourad O. over 'A2-incident' met John van den Heuvel: "Ik was beduusd"

Een snelle Audi, bivakmuts in de kofferbak en een strafblad. Mourad O. en zijn advocaat Veerle Hammerstein snappen wel dat alle alarmbellen afgingen toen hij op 6 januari te dicht in de buurt kwam bij het transport van de zwaarbeveiligde misdaadverslaggever John van den Heuvel. O. staat sinds zondag weer op vrije voeten, maar blijft verdachte in het onderzoek. Bij Het Parool doet hij zijn verhaal.

In 2006 is de 36-jarige Mourad O. veroordeeld voor een steekpartij en vijf jaar geleden kreeg hij een taakstraf opgelegd vanwege diefstal. Zijn criminele verleden heeft hij naar eigen zeggen achter zich gelaten en inmiddels heeft hij een eigen bedrijf dat laadpalen voor elektrische auto's plaatst.

Op de bewuste dag heeft hij gewerkt in Heerhugowaard. Aan het begin van de middag is hij onderweg naar Utrecht, waar hij woont: "Onderweg belde een collega dat er een sollicitant in mijn bedrijf stond. Hij was te vroeg voor zijn afspraak. Dus ik ben gas gaan geven", vertelt hij aan de krant.

Gasfles, bivaksmuts en telefoons

Hij drukte het gas in tot zo'n 150 kilometer per uur tot hij werd ingehaald door een BMW die hem een volgteken geeft. Ze stopten bij een andere politieauto. In zijn auto vond de politie meerdere verdachte dingen, zoals een bivakmuts, drie (crypto)telefoons en 'explosieven'.

"Ik was beduusd en zei: 'Luister, dit is een vergissing. Breng mij naar de auto en ik zal alles uitleggen. Ik heb geen explosieven." Volgens O. bleek het om een kapotte gasfles van een paintballpistool. "Ik was een paar weken eerder wezen paintballen en toen bleek mijn fles stuk te zijn. Die had ik in mijn achterbak gegooid", aldus O..

De bivakmuts gebruikt hij tijdens het motorrijden tegen de kou en voor zijn werk in kruipruimtes moet zijn. Ook voor de telefoons heeft hij een verklaring: "Ik had een privételefoon, een zakelijke telefoon en nog een oude reservetelefoon. Het gebeurt weleens dat mijn telefoon kapot gaat of uitvalt als ik in een kruipruimte zit. Ik kan dan met de reservetelefoon foto’s maken.”

John van den Heuvel zou hebben gezegd dat het om cryptotelefoons ging. O. ontkent dat. Volgens Hammerstein wil de officier van justitie het niet rechtzetten, omdat die verantwoordelijkheid bij de misdaadverslaggever ligt.

'Utrecht is klein'

Mourad O.'s naam wordt genoemd in het Marengoproces. Zo kent hij Mohamed el A., verdachte in het megaproces. "Wij komen allebei uit Kanaleneiland. Utrecht is klein. Hij heeft mij opgeroepen als getuige om een verklaring van hem te bevestigen, maar ik heb me beroept op mijn verschoningsrecht. Ik wil niks met Marengo te maken hebben", aldus O..

Te weinig bewijs

Vorige week zondag werd O. vrijgelaten. Volgens het OM is er te weinig bewijs om hem langer vast te houden en lijkt het toeval te zijn dat O. op dat moment in de buurt van het konvooi van Van den Heuvel kwam. Wel blijft hij verdachte maar volgens het OM zegt het feit dat zegt hem weer hebben laten gaan genoeg.

O. hoopt dat zijn naam zo snel mogelijk wordt gezuiverd. Volgens hem leven we in een angstmaatschappij en is dit het gevolg. Zijn vrouw zou een trauma hebben opgelopen aan het incident en schrikt elke keer als er wordt aangebeld.