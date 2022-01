Ten Hag over de topper: "Mijn spelers houden van dit soort uitdagingen"

Aanstaande zondag spelen de Amsterdammer een belangrijke wedstrijd in Eindhoven. Bij winst kan Ajax de koppositie overnemen van PSV. Tijdens de persconferentie ging het over de aankomende wedstrijd, de Neres-vervanging, Tagliafico en de transfergeruchten.

Eerder dit seizoen was Ajax met 5-0 te sterk voor PSV. Ten Hag wilde niet zeggen of hij zijn ploeg als favoriet ziet voor de topper in Eindhoven. "Het heeft geen zin om daar nu over te praten. We moeten het zondag op het veld laten zien", vertelt Ten Hag in de perskamer van de Johan Cruijff ArenA."Maar zo'n topper wordt altijd beslist op details. We kijken ernaar uit. PSV is een sterk team, maar wij houden van dit soort uitdagingen waarbij je op de toppen van je kunnen moet presteren.""

Transfergeruchten

Steven Bergwijn en Mohamed Ihattaren: het zijn de namen van eventuele winterse versterkingen die in de aanloop naar de competitietopper van zondag tegen koploper PSV nadrukkelijk rondzingen bij Ajax. Maar Erik ten Hag wenst er geen woorden aan vuil maken.

Na het vertrek van David Neres naar Sjachtar Donetsk zou Ten Hag nog wel graag een aanvaller aan zijn selectie toevoegen. Het leek erop dat Bergwijn zou terugkeren bij Ajax, maar dat is verre van zeker. "We hebben ons huiswerk gedaan, we tasten de mogelijkheden af, maar het zou kunnen dat we de oplossing intern vinden. We hebben een uitstekende jeugdopleiding", aldus de trainer van Ajax. "Als er mogelijkheden zijn, zullen wij alert zijn. Daar waar het kan, zullen we toeslaan."

Tagliafico

Als het aan Ten Hag ligt, maakt Tagliafico het seizoen af bij Ajax. "Ik zal er zeker voor vechten om hem te behouden", zegt hij op de persconferentie in aanloop naar de topper tegen PSV. "Met hem hebben we zeven verdedigers. Zonder hem wordt het een dunne spoeling, maar ik merk zeker wel dat het voor hem van belang is dat hij aan spelen toekomt."

PSV-Ajax begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.