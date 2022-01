Zaterdag manifestatie tegen seksueel geweld op de Dam

Na het opengaan van de beerput bij The Voice of Holland, voelde ze dat ze iets wilde doen. De Amsterdamse Mandy Sleijpen organiseert aankomende zaterdag een manifestatie op de Dam. "Ik wil de slachtoffers laten weten dat ze niet alleen zijn."

De voorbereidingen zijn momenteel in volle gang. Een van de sprekers die zaterdag zal aansluiten, is cabaretière Karin Bloemen. Sleijpen vindt het belangrijk om zowel slachtoffers als experts een podium te geven. "Het gebeurt iedere dag: op het werk, op straat, in families. Het is heel belangrijk dat we een stem laten horen met slachtoffers, maar ook met mensen die er verstand van hebben. Dat we laten zien dat we niet alleen zijn en het probleem groter is dan we denken."

In haar woonkamer in het centrum van de stad, vertelt ze over de aanleiding om een manifestatie te organiseren. "Ik ben zelf slachtoffer geworden van seksueel misbruik in mijn kindertijd. Toen alles rondom The Voice in het nieuws kwam, had ik zoiets van: ik wil iets doen." Na wat rondbellen mondde dat uit in het plan voor een manifestatie. "Ik wil mijn stem laten horen."

Victim blaming Een belangrijke reden om de straat op te gaan is het aankaarten van victim blaming en het wetsvoorstel seksuele misdrijven. Het wetsvoorstel richt zich op het beschermen van slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag en het verhogen van straffen. Zo is het bij verkrachting of aanranding niet meer noodzakelijk om te bewijzen dat er sprake was van dwang, geweld of bedreiging. Een goede zaak, vindt Sleijpen, maar dit wetsvoorstel gaat pas in 2024 in. "Wij vinden het belangrijk dat dat eerder gaat gebeuren".

Op de vraag wat we zaterdag kunnen verwachten antwoordt Sleijpen voorzichtig: "Ik hoop op een hele grote opkomst. Laten we bij elkaar komen om te laten zien dat we niet alleen staan." De manifestatie op de Dam begint zaterdag om 12.00 uur.