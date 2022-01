Verkeershinder vanwege werkzaamheden op de Weesperstraat: "Het is wel een beetje lastig hier"

De makers van het AT5-programma Het Verkeer zijn weer terug op de Weesperstraat om een kijkje te komen nemen bij de nieuwe werkzaamheden in het gebied. Projectleider Danielle Meiboom praat de verslaggevers bij over het werk dat op dit moment wordt uitgevoerd.

"Wij zijn hier als gemeente drie projecten aan het uitvoeren. Het fietspad bij het Namenmonument wordt definitief gemaakt, die was tijdelijk", vertelt de projectleider. "Daarnaast hebben wij een blackspot, een plek waar een zwaar ongeluk is gebeurd, aangepakt en daar wordt een extra voetgangersoversteek gemaakt. En wij zijn de straat aan het vergroenen in samenwerking met bewoners en ondernemers."

"De Weesperstraat is een drukke straat, daarom willen wij alles zo snel mogelijk tegelijk doen en niet heel lang achter elkaar. De overlast is daardoor als het goed is voor het verkeer en voor de bewoners kleiner", aldus een tevreden projectleider.