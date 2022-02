AT5-panel: progressieve stemmer op drift, twijfelt tussen GroenLinks, D66 en Volt

Voor de progressieve partijen in de stad zijn er nog veel stemmen te bevechten de komende weken tot de gemeenteraadsverkiezingen. Uit een enquête van het AT5-panel onder ruim 2000 Amsterdammers blijkt dat vooral D66- en Groenlinks-stemmers uit 2018 nog twijfelen waar hun stem dit keer heengaat.

Net als bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 was GroenLinks ook onder de deelnemers aan het AT5-panel de partij die vier jaar geleden de meeste stemmen trok. Maar een groot deel van die stemmers zegt nu te twijfelen of het weer GroenLinks wordt, of weet al dat het een andere partij gaat worden. Van de GroenLinks-stemmers uit 2018 uit het panel zegt slechts 30% nu al zeker te weten weer op de partij te gaan stemmen. Een andere 30% twijfelt nog. 10% wil overstappen naar Volt, en bijna 8% kiest voor de Partij voor de Dieren.

"Ik twijfel nog tussen GroenLinks en D66. Beide zetten sterk in op klimaat en biodiversiteit", aldus één van de twijfelaars. En ander is er al uit: "Niet omdat ik geen affiniteit heb met GroenLinks, maar ik ga de Europese partij Volt proberen." Ook twijfel bij D66-stemmer Maar ook veel D66-stemmers zeggen nog te twijfelen of ze wel opnieuw hun stem op de partij zullen uitbrengen. Van hen zegt ruim een kwart nog niet zeker te weten of D66 opnieuw hun keuze is. Belangrijkste concurrent voor D66 is Volt: van de D66-stemmers uit 2018 zegt bijna 19% van plan te zijn naar de nieuwe partij over te stappen.

"Het is een grote fout geweest om met GroenLinks, PvdA en SP in zee te gaan", vindt één van de teleurgestelde D66-stemmers uit het panel. En daarom wijken sommigen uit naar een andere partij. "Ik wil een nieuwe partij een kans geven. Volt. Schurkt inhoudelijk tegen D66 aan." Gaat Volt het verschil maken? Daarmee lijkt Volt een belangrijke rol te gaan spelen in hoe de verhoudingen in de gemeenteraad er na 16 maart uit gaan zien. GroenLinks en D66 gaan in de meest recente peiling redelijk gelijk op in de strijd wie de grootste partij van de stad wordt, en juist potentiële Volt-kiezers zijn hoofdzakelijk afkomstig uit deze partijen. De campagneteams van GroenLinks, D66 en Volt kunnen dus aan de bak de komende weken. Er is nog veel te winnen én te verliezen.

Woningmarkt belangrijkste thema We vroegen de deelnemers aan het AT5-panel ook welke onderwerpen voor hen beslissend zijn bij de keuze van hun stem. De oververhitte woningmarkt is veruit het belangrijkste verkiezingsthema voor de AT5-panelleden. Veiligheid en klimaat volgen op gepaste afstand op plek 2 en 3. Het panel is verdeeld over de vraag hoe het stadsbestuur van GroenLinks, D66, PvdA en SP het de afgelopen vier jaar gedaan heeft. Iets minder dan de helft vindt dat het college redelijk tot goed heeft gepresteerd. De andere helft noemt de resultaten slecht tot heel slecht.

AT5 / Luuk Koenen

"Het grootste probleem waar Amsterdam mee zit, de huizencrisis, is alleen maar verergerd in de afgelopen vier jaar", aldus één van de criticasters. "Gedoe met windmolens en theater in de Sloterplas kwam heel vreemd over", meent een andere teleurgestelde kiezer. Maar er is ook waardering voor de resultaten, zeker gezien de coronacrisis waar het stadsbestuur halverwege de bestuursperiode mee geconfronteerd werd. "Op een goede manier de onverwachte Covid-problemen aangepakt. Uitdagende plannen voor verkeersproblematiek, (seks)toerisme en prostitutie", zegt een panellid over de prestaties. "Redelijk, zeker gezien wat er gerepareerd moest worden na bestuur van VVD/D66 en in coronatijd", aldus een ander. Op woensdag 16 maart mag de Amsterdammer naar de stembus: dan wordt duidelijk of de progressieve kiezer inderdaad op drift is geraakt, wie de grootste partij wordt in de stad en daarmee het voortouw mag nemen in de vorming van een nieuw stadsbestuur.

Het AT5 lijsttrekkersdebat

Voor wie nog twijfelt: vrijdag 18 februari is het AT5 lijsttrekkersdebat, waarin de lijsttrekkers van de belangrijkste politieke partijen het tegen elkaar opnemen. Vanaf 19.00 uur live vanuit Pakhuis de Zwijger, en te volgen via AT5 en AT5.nl.