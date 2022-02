Gemeente onderzoekt terugvorderen ton subsidie boek Anne Frank

Uit het onderzoek van het internationale coldcaseteam kwam naar voren dat Anne Frank zeer waarschijnlijk zou zijn verraden door Arnold van den Berg, een Joodse notaris. Volgens het onderzoek zou Van den Bergh de familie hebben verraden om zo zijn eigen gezin te redden.

Anne Frank-specialist David Barnouw zei eerder dat hij kritisch op het boek was. "Er zit geen smoking gun bij deze man. En een anoniem briefje, daar geef ik als historicus minder om. Dat kan iedereen geschreven hebben."

JA21-raadslid Annabel Nanninga vroeg al eerder aan wethouder Kunst en Cultuur Touria Meliani om de verleende ton subsidie voor het internationale onderzoeksteam voor het boek terug te vorderen.

De aanvraag voor de subsidie werd in 2017 gedaan. Initiatiefnemer Pieter van Twisk en Thijs Bayens van het bedrijf Proditione Media lieten in hun aanvraag weten dat oud-FBI-agent Vince Pankoke en politieonderzoekers en vooraanstaande historici het onderzoek zouden leiden.

Nadat er navraag werd gedaan, bleek dat veel onderzoekers helemaal niet op de hoogte waren van het feit dat ze zouden meewerken aan het boek. Voor de gemeente was dit juist een belangrijke voorwaarde om het geld te verstrekken.

Onzorgvuldig

Wethouder Meliani schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat het voor de gemeente nieuwe informatie is dat partijen, die genoemd werden in de aanvraag, niet betrokken zijn geweest bij het onderzoek. "Het college herkent zich in het beeld dat er onzorgvuldig en nalatig is omgegaan met het onderzoek en de publicatie en is hiervan geschrokken. Ook is de gekozen manier van communiceren op z’n minst onzorgvuldig te noemen."

De gemeente gaat nu in overleg met de betrokken partijen bij de subsidieaanvraag. Op basis van deze gesprekken wordt onderzocht of er mogelijkheid is tot terugvordering van de 100.000 euro.