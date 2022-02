Noodbedden slachtoffers huiselijk geweld vol: "Het uithoudingsvermogen is op"

Alle noodbedden voor de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld in de stad zijn vol. De Blijf Groep, de organisatie die verantwoordelijk is voor de opvang, maakt zich grote zorgen. De laatste lockdown lijkt te hebben gezorgd voor een flinke toename in het aantal aanmeldingen, waardoor de opvang al sinds november 2021 vol zit. Slachtoffers moeten nu langer thuis blijven wonen of worden in noodsituaties in hotels opgevangen.

AT5

De Blijf Groep in Amsterdam vangt al bijna vijftig jaar slachtoffers van huiselijk geweld op. Dit zijn voornamelijk vrouwen en kinderen. In het Oranje Huis heeft de Blijf Groep 55 woonunits en door de stad heen staan 21 woningen. Ook zijn er nog 8 noodbedden in de regio Amsterdam, Alkmaar en Almere maar deze bedden zijn al sinds november bezet.

Quote "De situatie baart ons aanhoudend zorgen" jolanda Vader - Manager Blijf Groep

"Uithoudingsvermogen op" Dat er bij eerdere lockdowns geen toename was van het aantal aanmeldingen verbaast Jolanda Vader, manager van de Blijf Groep. "Omdat de onveiligheid thuis niet af nam. We zagen dat mensen minder hulp zochten en ook dus minder in de opvang kwamen. Nu in de derde serie hele strenge maatregelen, zagen wij het tegenovergestelde. Kennelijk is het uithoudingsvermogen van mensen op." Naast de lockdown meldt het landelijk netwerk Veilig Thuis dat ook woningnood ervoor zorgt dat mensen langer dan nodig in de opvang wonen.

Gemiddeld blijven cliënten 9 maanden in het Oranje Huis, de opvang locatie op de Tollenstraat. Voor cliënten die daar door drukte niet terecht kunnen zijn er nu noodhotels geregeld. Overdag kunnen zij gebruik maken van de voorzieningen van het Oranje Huis. Het aantal plaatsingen van slachtoffers op de noodbedden is in een jaar tijd met zeventig procent gestegen. In december 2020 waren er nog 15 mensen op noodbedden geplaatst, in december 2021 waren dit er al 25.

Quote "Een tweede opvanglocatie stamp je niet zomaar uit de grond. We moeten alle zeilen bijzetten" Jolanda vader - manager Blijfgroep

Het opvang tekort zorgt voor aanhoudende zorgen onder het personeel van de Blijf Groep. "Wij weten al heel lang dat de opvangcapaciteit te gering is", aldus Vader. De organisatie heeft landelijk gelobbyd bij het ministerie van Volksgezondheid voor meer geld voor opvang. Dat heeft zo z'n vruchten afgeworpen. De regio Amsterdam-Amstelland heeft inmiddels toestemming gegeven om een tweede Oranje Huis te openen. Hier worden alle cliënten ondergebracht uit de losse appartementen in de stad en daarnaast zal het huis vier extra plekken krijgen.

De Blijf Groep is nog opzoek naar een geschikt pand en voert momenteel gesprekken met woningcorporaties, Gemeentelijk Vastgoed en andere contacten in de regio. "Een tweede opvanglocatie stamp je niet zomaar uit de grond maar we willen dit zo snel mogelijk realiseren", aldus Vader. Tot die tijd moeten de cliënten het nog doen met de hotels. "We moeten alle zeilen bijzetten."