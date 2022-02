Feestcafé Lil' Kleine staakt voorlopig samenwerking

Feestcafé 't Lammetje breekt voorlopig met Lil' Kleine. Het café in de Lange Leidsedwarsstraat, waarvan de rapper het gezicht is, schort de 'promotionele activiteiten' voorlopig op. Festival Kingsland zou bovendien de drie optredens van de rapper hebben geannuleerd.

Dat schrijft nu.nl. De eigenaar van het 't Lammetje zegt de promotionele activiteiten van Lil' Kleine 'tot nader order' op te schorten.

Kingsland

Ook Koningsdagfestival Kingsland wil niet langer samenwerken met de rapper. Lil' Kleine had drie optredens staan tijdens het evenement in Amsterdam, Rotterdam en Groningen, maar de organisatie laat weten de shows te hebben geannuleerd. "In verband met de huidige omstandigheden rondom Lil Kleine hebben we als organisatie besloten zijn shows op Kingsland te annuleren."

Platenlabel Sony Music maakte zondagavond bekend dat het de samenwerking met Lil' Kleine stopt. Eerder had platenlabel Top Notch bekendgemaakt te stoppen met alle promotie voor de muziek van Jorik Scholten, zoals de rapper eigenlijk heet. Streamingplatform Spotify verwijderde daarvoor al zijn muziek uit de redactionele afspeellijsten.

Mishandeling

Lil' Kleine werd op zondag 13 februari opgepakt na een melding van mishandeling in het centrum. Ook werden er beelden gedeeld op social media waarop te zien zou zijn dat de rapper zijn vriendin zou mishandelen. Drie dagen later werd hij vrijgelaten in afwachting van het politieonderzoek.

Een paar dagen voor de vermeende mishandeling werd Scholten veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur voor het mishandelen van een man in een nachtclub bij het Rembrandtplein in december 2019.