Nieuw vergunningstelsel voor rederijen door rechtbank goedgekeurd

Amsterdamse rederijen hebben ongelijk gekregen in hun verzet tegen het nieuwe gemeentelijke vergunningstelsel over bootexploitatie. Dat heeft de rechter vandaag bepaalt. De omzetting van de vergunning voor passagiersvaart van onbepaalde naar bepaalde tijd is namelijk helemaal volgens de regels.

Volgens de rechter gaat het college er terecht van uit dat de leefbaarheid van de stad onder druk staat vanwege het grote aantal toeristen. Daarom is het vergunningenplafond voor rederijen een terechte manier om de leefbaarheid van de stad te verbeteren.

Loterij

De rederijen kwamen in verzet tegen het nieuwe vergunningstelsel omdat ze het niet eerlijk vonden. Het nieuwe stelsel zorgt ervoor dat niet alle rederijen met al hun boten kunnen blijven varen. Er is nu namelijk een lotingsysteem om te bepalen welke boten door de grachten mogen blijven varen. Voor maart 2024 zijn er 155 tijdelijke vergunning vergeven, er deden ruim 700 aanvragen mee.

De rechter begrijpt dat de reders het voortbestaan van hun bedrijf proberen te verzekeren, maar zegt dat de reders daar ook de kans voor krijgen. Zo krijgen ze meerdere jaren om zich in te stellen op de nieuwe situatie. Daarom kan niet worden gezegd dat in het algemeen die overgangstermijn te kort is, wat volgens de rederijen wel was.