Opnieuw twee verdachten aangehouden voor supermarktincident met Glennis Grace

De recherche heeft in het onderzoek naar het incident in de Jumbo-supermarkt aan de Westerstraat, waarbij zangeres Glennis Grace betrokken zou zijn geweest, opnieuw twee aanhoudingen verricht. Het gaat om twee Amsterdammers van 15 en 20 jaar.

De twee werden op dinsdag op woensdag aangehouden en zijn inmiddels weer vrijgelaten. Ze blijven wel verdacht van openlijke geweldpleging en mishandeling met voorbedachte rade in vereniging van supermarktmedewerkers. Er is hen een gedragsaanwijzing opgelegd: dat houdt in dat ze niet in de buurt van de winkel mogen komen en geen contact mogen zoeken met personeel.

Direct na de incidenten werden al drie andere verdachten aangehouden, onder wie zangeres Glennis Grace (43) en haar zoon (15). Zij zou samen met de andere verdachten naar de supermarkt zijn gegaan nadat haar zoon eerder de winkel was uitgezet. Volgens de politie zou de groep van Grace "fors openlijk geweld hebben gepleegd". Tegen Grace, haar zoon en een andere medeverdachte is eerder deze week aangifte gedaan. Ook zij mogen voorlopig niet in de buurt van de winkel komen.

Grace ontkent dat ze strafbare feiten zou hebben gepleegd.