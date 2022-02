Kamerlid Gündogan doet aangifte tegen Volt wegens smaad en laster

Het Amsterdamse Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan heeft vanavond aangifte gedaan tegen partijleider Laurens Dassen van Volt wegens smaad en laster. De aangifte is ook gericht tegen het partijbestuur en de dertien anonieme melders die hun beklag deden over ongewenst gedrag. Ze heeft de officier van justitie gevraagd om een strafrechtelijk onderzoek.

Dat bevestigt advocaat Carry Knoops aan AT5/NH Amsterdam na berichtgeving van RTL Nieuws. Gündogan meldde eerder vandaag in een verklaring dat zij niets onoorbaars heeft gedaan, nadat Volt haar uit de fractie had gezet wegens grensoverschrijdend gedrag.

Volgens Volt waren er dertien meldingen binnengekomen 'uiteenlopend van handtastelijkheden en ongewenste seksuele avances tot intimidatie en misbruik van positie'. Volgens Gündogan is haar niet medegedeeld wat de inhoud is van de meldingen en heeft ze 'geen fatsoenlijke kans' gekregen om op de aanklachten te reageren.

Extern onderzoek

"Als er sprake zou zijn geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag dan zou de weg naar het OM moeten worden bewandeld. Maar toetsing door een onafhankelijke rechter heeft niet plaatsgevonden. In plaats van de rechter die over mij mag oordelen, heeft Volt zelf rechter gespeeld en over mij geoordeeld. Dit past niet in een rechtsstaat", zo schreef ze in haar verklaring.

Ze verklaarde dat ze niet wilde meewerken aan een onderzoek naar de beschuldigingen, omdat zij geen vertrouwen had in het door Volt gekozen onderzoeksbureau.