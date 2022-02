Beschamend verlies Ajax na slechte wedstrijd tegen promovendus Go Ahead Eagles

Voor het eerst sinds 1978 heeft Ajax verloren in de Adelaarshorst. Go Ahead Eagles kwam de eerste helft op 2-0 via Inigo Cordoba en Philippe Rommens. Steven Berghuis beperkte na rust de schade enigszins, maar het was niet voldoende: 2-1.

De basiself van Ajax was op vier plekken gewijzigd ten opzichte van het duel met Benfica. Zo stond André Onana voor het eerst in ruim een jaar onder de lat, vanwege de zware blessure van Remko Pasveer. Perr Schuurs, Devyne Rensch en Davy Klaassen mochten ook aan de aftrap in Deventer verschijnen. Na drie minuten kreeg Ajax een grote kans via Klaassen, de bal eindigde op de lat. Er volgde een periode zonder grote kansen.

Uit het niets kwam Go Ahead Eagles echter op voorsprong. Een schot van Inigo Cordoba werd door richting veranderd door Daley Blind en verdween zodoende achter Onana: 1-0. De Amsterdammers werden hierna gevaarlijk na een afstandsschot van Blind, de volley ging net naast. Pal voor rust drukte Phillipe Rommens Ajax nog dieper in de problemen door 2-0 te maken. In de fase voor deze goal hield Onana de bezoekers op de been.

Het ging na de rust ook niet van een leien dakje voor de ploeg van Erik ten Hag. De Amsterdammers kwamen in de beginfase enkel tot speldenprikjes. Dat veranderde nadat Steven Berghuis 2-1 maakte. Hij kon de bal in het doel koppen na geklungel bij de Deventenaren. Zelfs na deze goal lukte het Ajax niet om Go Ahead het vuur na aan de schenen te leggen.

Danilo kreeg in de slotfase nog een kopkans, maar de inzet van de ingevallen Braziliaan ging net naast. Dusan Tadic schoot hierna nog een keer op het doel van Go Ahead, maar Andries Noppert kon deze inzet keren.