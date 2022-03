Oekraïense Anna en Russische Maya spelen voor Oekraïne: "Worden niet bepaald door waar we geboren zijn"

Op zaterdagochtend 26 februari belt Maya Anna op met het idee om een benefietconcert te organiseren voor Oekraïne. "Ik had het gevoel dat ik iets moest doen, dus ik belde Anna en zo begon het eigenlijk", zegt Maya. "We zijn allemaal mensen en we worden niet bepaald door waar we zijn geboren." Ze hopen dat zij in deze tragische tijden mensen door middel van muziek toch samen kunnen brengen.

"Dit is iets wat je ziet in films of leest in boeken, maar je denkt niet dat het ooit echt kan gebeuren"

De twee musici repeteren samen in Anna's bovenappartement in Amsterdam. Anna woont hier al jaren samen met haar man, sinds kort zijn ook haar ouders hier noodgedwongen bijgekomen. Het vliegticket waarmee haar ouders naar Nederland konden afreizen, kocht ze net voor de invasie begon. Hun koffers staan nog in de woonkamer bij Anna. "Dit is iets wat je ziet in films of leest in boeken, maar je denkt niet dat het ooit echt kan gebeuren," vertelt Anna vol ongeloof.

Andere musici die ook zullen spelen tijdens het benefietconcert zijn onder anderen de Nederlandse violiste Liza Ferschtman, de Nederlandse celliste Quirine Viersen en Anna's echtgenoot Nicholas Schwartz op de contrabas. Er worden veel muziekstukken gespeeld van Oekraïnese componisten en als eerbetoon spelen de musici ook het Oekraïnese volkslied.

Het eerste concert vindt plaats om 15.00 uur in Den Haag en om 20.15 uur is de tweede in het Concertgebouw. De kaarten waren binnen dertig uur al helemaal uitverkocht. Het optreden vindt plaats in de grote zaal, die zondagavond blauw en geel gekleurd zal zijn. Via radio 4 is een livestream te volgen.