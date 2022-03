Stad NL V Krakers urenlang op dak van pand in Zuid: "De commando's hebben ze uiteindelijk ingesloten"

De Vondelparkbuurt stond gisteravond en vannacht opnieuw in het teken van een kraakactie. Voor de tweede keer dit jaar was er namelijk een leegstaand pand aan de Waldeck Pyrmontlaan gekraakt. De politie heeft uiteindelijk negen krakers opgepakt.

Die ontruiming ging voor de buurtbewoners niet onopgemerkt voorbij. De politiehelikopter cirkelde ruim een half uur boven de wijk en de straat was afgesloten. Dat terwijl hetzelfde pand op 15 januari ook al gekraakt werd. Enorme ladder "U moet zich voorstellen, er stond een grote auto met een enorme ladder", vertelt een buurvrouw over de brandweerwagens die de politie gisteren assisteerden. "Met licht in dat huis. En aan de achterkant ook. Dat zag ik plotseling, omdat ik dat licht zag knipperen. Dus ik dacht, wat is dit voor raars. Maar dat waren dus blijkbaar die commando's die ze uiteindelijk hebben ingesloten." Het ging om leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) die gespecialiseerd zijn in werken op hoogte. Zij hebben de krakers rond 00.45 uur van het dak gehaald. Andere krakers werden rond 20.45 uur al aangehouden door de Mobiele Eenheid.



De krakers gaven gisteravond aan dat ze met de kraak ook aandacht wilden vragen voor het tekort aan woningen voor onder meer non-binaire en transpersonen. Een andere buurtbewoner noemt dat 'een beetje misplaatst'. "Ik denk dat het niet echt gepast is in een huis. Dan kun je het beter ergens anders doen. Openbaar. Waar het zichtbaarder is dan hier."

Tegelijkertijd vinden buurtbewoners het vreemd dat het pand nog steeds leeg staat. De buurvrouw vraagt zich af of dat komt door de gesprekken die de buren met de eigenaar hebben. De eigenaar zou namelijk een zwembad willen maken in de kelder en daar zijn de buren tegen, omdat ze voor verzakkingen vrezen. "We proberen wel met hem te spreken en positief met hem mee te denken", zegt de buurvrouw. "Het is niet zo dat het negatief is waar we mee bezig zijn. Maar het kost wel tijd. En als we moeten procederen gaat het nog meer tijd kosten. Dat willen we liever niet."