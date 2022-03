Partij van de Ouderen-lijsttrekker Wil van Soest wil voor nog eens vier jaar de gemeenteraad in. De 85-jarige Van Soest uit Noord roert zich al sinds de jaren '90 in de Amsterdamse politiek en schuwt daarbij de botte bijl allerminst. "Ik vind het niet erg om alleen te staan en om hard te schreeuwen waar het eigenlijk op staat", zegt ze in een nieuwe Ronald Heeft Kiespijn waarin Van Soest gaat flyeren op het Buikslotermeerplein.