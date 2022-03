Kosten voor levensonderhoud in A'dam steeds hoger: "Denk dat ik binnenkort de stad uit moet"

De kosten van het leven in Amsterdam zijn hoog. Sommige Amsterdammers zeggen zelfs amper nog in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Is de prijs van het leven in de stad nog wel redelijk? Of moeten we die hoge prijzen maar gewoon slikken om hier te kunnen wonen? Bouw Woon Leef ging op pad om Amsterdammers te vragen hoe zij daarover denken.

Eén van de kostenposten die door Amsterdammers een grote wordt genoemd is vervoer. Een voorbijganger zegt over het openbaar vervoer in de stad: ''Laat het gewoon vrij zijn, laat het gratis zijn, want mensen kunnen het gewoon niet meer betalen!'' Ook de benzineprijzen, die nu door de oorlog in Oekraïne rap omhoog schieten, zijn voor velen een behoorlijke last: ''Ik ben zo ongeveer zestig euro per week kwijt aan benzine’’, zegt een man. Een boomverzorger maakt zich zorgen dat hij klanten gaat verliezen door de stijgende benzinekosten: ''Ik moet mijn uurloon vanwege de benzineprijzen met vijf euro omhoog gooien. Ik denk niet dat ze dat zo snel zullen accepteren.''

Quote ''Het is wel duur maar ik ga er toch niet uit weg, ik vind het toch heerlijk in Amsterdam!'' voorbijganger