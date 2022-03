Hoe houden we wonen in de regio Amsterdam betaalbaar? ''Gewoon extra huizen stampen, hoppakee''

Een Amsterdammer die een woning huurt aan de Zuidas geeft aan 1900 euro te betalen voor 92 vierkante meter: ''Belachelijk. Echt belachelijk'', vindt ze dat. De stijgende huurprijzen zijn in haar ogen een groot probleem: ''Ik denk dat de helft van Nederland het op een gegeven moment niet meer kan betalen.'' Een voorbijganger die een kamer vond in Amstelveen had meer geluk: ''Ik betaal 650 euro inclusief alles.'' Wel geeft ze aan dat het op andere plekken in de metropoolregio een stuk lastiger was om iets betaalbaars te vinden: ''In Haarlem ben je voor zoiets al gauw 900 tot 1000 euro kwijt en dat vond ik gewoon zonde.''