Gündogan alsnog uit fractie Volt gezet

Volgens de partij heeft Gündogan 'de vereniging en haar doelstellingen op onredelijke wijze benadeeld'. "Zij vaart daarbij volledig een eigen koers. Ze doet bijvoorbeeld aangiftes tegen degenen die een melding hebben gemaakt van grensoverschrijdend gedrag, en ze breidt deze aangiftes daarna uit. Ook schuift zij zonder enige afstemming aan bij het televisieprogramma Jinek."

Gündogan was eerder al uit de fractie gezet. Fractievoorzitter Laurens Dassen zei dat er dertien meldingen waren gedaan, 'uiteenlopend van handtastelijkheden en ongewenste seksuele avances tot intimidatie en misbruik van positie'. De voorzieningenrechter bepaalde vorige week nog dat de schorsing onterecht was en dat ze terug moest komen. Volt gaat volgens de krant ook in hoger beroep tegen die uitspraak.

Volt zit vanaf donderdag hoogstwaarschijnlijk ook met twee zetels in de gemeenteraad. De partij stond hoger in verschillende peilingen, maar het heeft er alle schijn van dat de kwestie met Gündogan veel stemmen gekost heeft.