De Grote Cruijff of Nietzsche Quiz: "Niet verwacht dat het zo moeilijk was"

Vandaag zou Johan Cruijff 75 jaar zijn geworden. Op het veld was hij legendarisch, maar bijna net zo legendarisch waren zijn uitspraken daarbuiten. Daarom testen we vandaag de kennis van Amsterdammers. Met uitspraken van Cruijff en van de Duitse filosoof Friedrich Nietchze gingen we de stad in met de vraag: Wie zei dit: was het Cruijff of Nietzsche?