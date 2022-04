Hoogtepunten Koningsdag: "Dit is gewoon scam"

Koningsdag werd vandaag op allerlei manieren in de stad gevierd. Bezoekers kwamen uit het hele land. Op het water zo druk dat de politie vroeg om niet meer te komen.

"Ik moest twee uur in de trein, maar dat is het honderd procent waard", vertelde een Limburger. "We gaan bier zuipen. Inhalen wat we de afgelopen twee uur niet hebben kunnen drinken. Ik ben hier nog nooit geweest. Het is de eerste keer voor mij."

AT5

Amsterdammers probeerden ook nog geld te verdienen vandaag. Zo werd er in de binnenstad tien euro gevraagd om honderd seconden aan een stang te hangen. Wie dat kon, zou honderd euro krijgen. AT5-stagiair Ilja probeerde het, maar het lukte niet. "Het is gewoon scam. Want dit ding draait gewoon. Dus je draait eraf."

AT5

Op de Magere Brug stond een dj. "We wilden eerst op die steiger verderop staan. Maar daar lagen allemaal politieboten. Dit is vet. Je hebt hier de boten en je zit midden in Amsterdam."

AT5

De Reguliersdwarsstraat stond afgeladen vol. "Alles loopt ook door elkaar heen, jong, oud, homo of hetero, het is gewoon beregezellig."

AT5

Verder stonden de Westerstraat en het Amstelveld vol met Koningsdagvierders. "Iedereen heeft het naar zijn zin, iedereen komt er voor. Het kan niet op."

AT5

Bekijk de volledige uitzending, die tussen 12.00 uur en 16.00 uur is opgenomen, hieronder: