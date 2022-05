Grens aan aantal vluchten om zomerchaos Schiphol te voorkomen

Schiphol gaat de komende tijd in overleg met de luchtvaartmaatschappijen om voor de zomer vluchten te schrappen. Als het de luchthaven niet lukt om genoeg personeel te werven, zullen er minder vluchten kunnen worden afgehandeld. Dat maakte Schiphol-directeur Dick Benschop vandaag bekend, nadat hij door het stof was gegaan voor de chaos die is ontstaan in de meivakantie.