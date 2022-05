Halsema 'bedolven onder bedreigingen' na bericht over uitblijven huldiging

Burgemeester Femke Halsema heeft een groot aantal bedreigingen gehad vanwege het nieuws dat een eventuele huldiging van Ajax niet in de stad plaatsvindt. Dat schrijft ze vanavond op Instagram .

De gemeente liet vanmiddag weten dat er niet genoeg beveiligers ingehuurd kunnen worden om het evenement te kunnen laten plaatsvinden. "Sinds wij dit bericht naar buiten hebben gebracht ben ik persoonlijk bedolven onder bedreigingen en gescheld", schrijft Halsema. "Daar reageer ik zelden op. Nu wil ik wel dringend vragen, hou je in!"

Ze schrijft dat ze niet tegen het houden van een huldiging is. "Ik ben ook voor het groots vieren van sportieve successen. We hebben de huldiging niet voor niets weer naar de stad gehaald in 2019. Ik begrijp de teleurstelling en hoop dat Ajax volgend jaar weer op het Museumplein staat. Maar hou het beschaafd en vriendelijk, beschadig onze stad en vooral onze club niet."

Ajax speelt woensdagavond tegen sc Heerenveen. In de meeste scenario's wordt de club dan kampioen. Dat mag van de gemeente gevierd worden in het stadion. Mogelijk zullen er ook supporters buiten de Johan Cruijff Arena staan om feest te vieren.