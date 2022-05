Ajax-directeur Van der Sar over bedreigingen naar Halsema: "Het is slecht voor de naam van onze club"

Edwin van der Sar, de algemeen directeur van Ajax, is niet te spreken over de supporters die burgemeester Femke Halsema hebben bedreigd omdat de huldiging niet op het Museumplein kan plaatsvinden.

"Natuurlijk keur ik die beledigingen en bedreigingen ten strengste af." Dat laat Van der Sar weten tegenover het ANP, geciteerd door nu.nl. "Het lost niks op en het is slecht voor de naam van onze club. Maar ik vind het vooral naar onze burgemeester toe echt waardeloos."

"Waarom doe je zoiets? Ze doet naar eer en geweten haar werk voor de stad Amsterdam. Ik vind het echt onbegrijpelijk dat mensen daar dan zo op reageren. Als we kampioen worden, dan vieren we dat het liefst op het Museumplein, dat mag duidelijk zijn. Maar ze heeft uitgelegd waarom dat niet mogelijk is en daar hebben we mee te dealen."

Bedreigingen

De gemeente liet maandag weten dat de huldiging op het Museumplein niet door kan gaan, omdat er niet genoeg beveiligers in kunnen worden gehuurd om het evenement in veilige banen te leiden. Als Ajax woensdag tegen sc Heerenveen kampioen wordt mag er wel een huldiging in de Johan Cruijff Arena plaatsvinden.

Vanwege de verplaatsing van kampioensfeest van het Museumplein naar binnen in de Arena werd de burgemeester "bedolven onder bedreigingen en gescheld". "Ik begrijp de teleurstelling en hoop dat Ajax volgend jaar weer op het Museumplein staat. Maar hou het beschaafd en vriendelijk, beschadig onze stad en vooral onze club niet", reageerde de burgemeester.