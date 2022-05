Moeder doodgeschoten Sammy Baker oog in oog met politiechef: "We vechten voor gerechtigheid"

Politiechef Frank Paauw heeft zich vanmiddag moeten verantwoorden voor zijn uitspraken over het incident waarbij de Duitse Sammy Baker (23) in verwarde toestand door agenten werd doodgeschoten. De ouders dienden vorig jaar een klacht in tegen Paauw.

De ouders willen dat een uitspraak die Paauw kort na het incident deed in Het Parool wordt rechtgezet. In het artikel beweerde de politiechef dat een van zijn agenten 'door de verdachte met een mes in zijn vest was gestoken'. Uit onderzoek zou later blijken dat er op het vest geen schade te zien was.

Uniform en dienstwapen

Volgens de ouders van Sammy Baker heeft Paauw met zijn uitspraken het onderzoek beïnvloed en geprobeerd om te voorkomen dat de agenten in kwestie zouden worden vervolgd. "Het zou goed voelen als hij zijn excuses aanbiedt en zijn uitspraken rectificeert, want die waren verkeerd", aldus moeder Justine Seewald. Paauw weigert dat op heden te doen, tot onbegrip van de ouders.

Bij de onafhankelijke klachtencommissie van de Nationale Politie stonden de ouders voor het eerst oog in oog met Paauw. Na afloop zeiden ze teleurgesteld te zijn dat hij in uniform en met dienstwapen naar de zitting was gekomen. "We zijn getraumatiseerd", vertelde Seewald. "Met zo'n zelfde type dienstwapen is mijn zoon doodgeschoten. Daar had hij stil bij kunnen staan."

'Noodsituatie'

De 23-jarige Baker werd op 13 augustus door de politie neergeschoten in een binnentuin van de Honselersdijkstraat in Nieuw-West. Dat gebeurde nadat hij in verwarde toestand verkeerde en met een mes tegen zijn keel rondliep. Toen agenten hem probeerden aan te houden, zou hij volgens het Openbaar Ministerie met het mes om zich heen hebben gestoken.

Het OM seponeerde de zaak, omdat de agenten vanuit een noodweersituatie zouden hebben gehandeld. Crisispsychiater Elnathan Prinsen oordeelde eerder dat de agenten niet de-escalerend hadden opgetreden.

De klachtencommissie brengt op een later moment een niet-bindend advies uit.