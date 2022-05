Formatie is klaar: PvdA, GroenLinks en D66 sluiten coalitieakkoord

De afgelopen weken werd er onderhandeld onder leiding van de informateurs Lodewijk Asscher en Roos Vermeij. De nieuwe coalitie moest daarbij lastige keuzes maken: door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne is er aanmerkelijk minder geld te verdelen dan voorgaande jaren.

Na de verkiezingen was al snel duidelijk dat deze drie partijen de komende vier jaar het stadsbestuur zouden gaan vormen. Het is een voortzetting van de oude coalitie zonder de SP. De PvdA onder leiding van Marjolein Moorman werd afgelopen maart met negen zetels de grootste partij, gevolgd door GroenLinks (acht zetels) en D66 (zeven zetels). De drie partijen behaalden daarmee een meerderheid in de Amsterdamse raad.

